Kommentti: Tässä on syy, miksi Kärpät on putoamassa syvään rotkoon – Ilves-sarja kulminoituu puhuttelevaan faktaan

Taustalla on hyvin yksinkertainen syy: pelinopeus. Se on teema, joka pilkkoutuu useisiin haaroihin.

Ilves on jauhanut koko kauden ajan raikasta tempolätkää, johon on kuulunut niin aggressiivinen karvauspeli kuin myös enemmän ja vähemmän hallittu riskinottokyky.

Ilves on rummuttanut sen suurinta vahvuutta. Sen virtaava hyökkäyspelaaminen on pakottanut Kärpät rikkomaan.

Vaikka Lauri Marjamäki kuinka pyörittelee silmiään ja kyselee epäansaittujen jäähyjen perään – fakta on se, että Kärpät on ollut selkeästi kurittomampi joukkue. Ja aivan yksinkertaisesta syystä.

Kärpät on pakotettu riskinottoon, mutta samalla se pelaa joukkuetta vastaan, jolla on tulivoimaa neljässä ketjussa. Se, että Ilves on ollut edellä, on kuitenkin Ilveksen hyvyyttä.