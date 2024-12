Tuontilihalle tarvittavia asiakirjoja ja todistuksia on jopa väärennetty, epäilee Tulli.

Kahta mittavaa lihan salakuljetusta tutkitaan muun muassa terveysrikoksena ja salakuljetuksena.

Suomeen on tuotu yli kymmenen tonnia lihaa ilman riittäviä asiakirjoja Virosta ja Latviasta vuosina 2022–2024, epäilee Tulli.

Tulli on tutkinut kahta mittavaa lihan salakuljetusta Suomeen.

Jutuissa on yhteensä kahdeksan epäiltyä. Esitutkinnat ovat siirtymässä Etelä-Suomen alueen syyttäjälle syyteharkintaan.

Epäilty salmonellatodistuksen väärennys

Ensimmäisessä tapauksessa Tulli pysäytti epäillyn Helsingin Länsisatamassa viime vuoden elokuussa, kun epäilty toi Virosta Suomeen liki 800 kilogrammaa naudanlihaa. Tulli epäilee, että lihaa on kuljetettu auton säilytystilassa suojaamattomana, ilman kylmäkuljetusta ja puutteellisin dokumentein. Asiassa epäillään myös, että viranomaisille on annettu virheellistä tietoa salmonellatestistä ja että salmonellatodistus on väärennetty.

Juttua on tutkittu terveysrikoksena, salakuljetuksena ja väärennyksenä.

Toisessa tapauksessa Tulli epäilee, että Suomeen tuotiin vuosina 2022–2024 yli yhdeksän tonnia siipikarjan lihaa puutteellisilla tai virheellisillä asiakirjoilla ja ilman kylmäkuljetusta. Tapaus paljastui, kun Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö teki Tullille tutkintapyynnön.

Kokonaisuutta on tutkittu terveysrikoksena, laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä ja salakuljetuksena.

Usein motiivina taloudellisen hyödyn tavoittelu

Tullin mukaan elintarvikerikoksissa on usein motiivina taloudellisen hyödyn tavoittelu.

Tutkinnanjohtaja Hanna Koskenranta sanoo tiedotteessa, että molemmissa tapauksissa toimijat ovat olleet yrityksiä, jotka ovat rekisteröineet toimintansa, mikä tarvitaan elintarvikkeiden kaupalliseen tuontiin.

– Yritykset ovat siis itse vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja lainsäädännön noudattamisesta, hän sanoo.

17.12.2024 kello 10.53: Juttua päivitetty kauttaaltaan.

Lue myös: