Viiden miljoonan verovälttelyepäily: Tulli paljasti massiivisen nuuskasalakuljetuksen, yli 50 epäiltyä Suomesta ja Baltiasta

Tulli on tehnyt tutkintaa viime ja tämän vuoden aikana. Tulli on takavarikoinut esitutkintojen aikana nuuskaa useita tuhansia kiloja pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Pienimmillään takavarikoidun nuuskan määrä on ollut 130 kiloa ja enimmillään 1 500 kiloa. Tullin mukaan kymmenen nuuskarasian pakkaus eli niin sanottu torni sisältää nuuskaa 160 grammaa.