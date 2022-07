Kotiralliaan ajava Ott Tänak sai aikasakkoa – lataa suorat sanat rangaistuksestaan

Tänak taisteli vielä aamupäivällä tasapäin Toyota-kuskien kanssa, mutta iltapäivän sateisella lenkillä virolainen putosi kärkikaksikon kyydistä. Tänak on kilpailussa kolmantena 44,3 sekunnin päässä rallia johtavasta Rovanperästä.

– Mielestäni on aika rajua antaa kymmenen sekunnin rangaistus, koska siitä ei saa minkäänlaista kilpailullista etua, jos sillä alueella ajaa polttomoottorilla.

– FIA on ollut melko ankara meille ja antanut meille tällaisia rangaistuksia, kuten Ruotsissakin. Mutta tilanne on tämä. Me emme voi vaikuttaa siihen.