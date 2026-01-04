Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi Kolmiodraama-sarjan käänteitä ja peilaavat niitä myös omaan elämäänsä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin neljännessä jaksossa Jari Peltola ja Katja Lintunen ihastelevat Sannin ja Teemun välistä kemiaa.

– Nämähän puhuvat hyvin mystisesti, kun erä-Teemu käy välillä Sannin sängyssä hierottavana ja joskus puhutaan ”aamujumpasta”, Lintunen pohtii.

Lintusen näyttäessä jumppaliikkeitä Peltolan mielikuvitus lähtee laukalle ja hän iloitsee, että kaksikko on löytänyt jonkinlaisen yhteyden jumpan ja hieronnan merkeissä.

– Toivon, että erä-Teemulla menee selkä niin jumiin, että hänen pitää olla koko ajan Sannin hierottavana. Sannihan antaa vähän rajumpaa käsittelyä, Peltola nauraa.

Vaikka Sannilla ja Teemulla näyttää sujuvan varsin mukavasti, niin Lintunen on pannut merkille, että Sannia on alkanut hiukan stressaamaan.

– Joka tapauksessa on kivaa, että heillä on hyvä meininki.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.