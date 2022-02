Tiistaista tulossa jopa vuoden suosituin hääpäivä – "Vihkimäärät todella poikkeuksellisia"

Tiistaina 22. helmikuuta Digi- ja väestötietovirasto vihkii avioon yhteensä 386 paria, virasto kertoo tiedotteessaan. Päivämäärä on todella suosittu, sillä viraston kaikki vihkiajat on varattu Helsingistä Kittilään, ja monilla pikkupaikkakunnillakin vihitään pareja urakalla.

Suosion syynä on tietysti palindromipäivä 22.02.2022, joka on päivämääränä helppo muistettava.

"Kiireinen päivä on hyvä uutinen"

Eniten siviilivihkimisiä tapahtuu yleensä kesäisinä perjantaipäivinä heinä-elokuussa. Helmikuinen tiistai ylittää Torkkelin mukaan suosiossaan jopa kesäperjantait. Kun kesäisin siviilivihkimisen haluaa viikossa parhaimmillaan noin 300 paria, nyt pelkästään yhtenä päivänä, 22.2., vihitään 386 naimisiin halajavaa pariskuntaa.



– Vihkijän näkökulmasta kiireinen päivä on hyvä uutinen. Jokainen vihkiminen on ainutlaatuinen hetkensä, jossa on ilo saada olla mukana, vuodesta 1989 lähtien pareja vihkinyt Torkkel kertoo.