Rakkausviraston erikoistapahtumassa vihille pääsee poikkeuksellisesti illalla – entä arvaatko, mitkä ovat ensi vuoden suositut vihkipäivät?

Helsingin Rakkausvirasto eli Digi- ja väestötietovirasto on monen parin suosima vihkipaikka. Viime kesän virastovihkimisistä eritoten perjantait varattiin loppuun jo keväällä, virasto kertoo tiedotteessaan .

Nyt syyskuussa järjestettävässä vihkitapahtumassa huomioidaan työssäkäyvät ja he, jotka eivät ehtineet saamaan vihkiaikaa kesäkuukausille.

Torstaina 21. syyskuuta virastossa astelee vihille 26 paria. Tapahtuma on poikkeuksellinen siitä syystä, että vihille pääsee iltaseitsemään asti, kun normaalisti viimeinen pari vihitään klo 15.15. Vihkitiloissa avioituminen on maksutonta virka-aikaan, mutta myös syyskuun vihki-iltana.

Paikalla on viraston puolesta todistajia, jos niitä tarvitaan, mutta tilaan mahtuu myös jokunen vieraskin. Todistajina pitää olla kaksi vähintään 15-vuotiasta henkilöä.

Mitä pitää muistaa ottaa mukaan vihkipaikalle?

Myös avioliiton esteiden tutkintatodistus tarvitaan mukaan siinä tapauksessa, että sen on tehnyt seurakunta. Todistuksen voimassaoloaika on hyvä tarkastaa vihkiaikaa varatessa: esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta sen myöntämisestä.