Tukkapölly SM-liigassa – "Ensimmäinen kerta näissä peleissä, joissa olen saanut kunnian"

"Ansaitsimme pisteet"

– Olen kyllä tosi tyytyväinen meidän esitykseemme. Ne asiat olivat tänään näkösällä, joiden kanssa on paljon töitä tehty. On pelattu hyvin koko syksy ja aavistuksen on tulos vielä kiertänyt. Se on tullut siitä, että meillä on ollut vähän huolimattomuutta kiekollisessa pelissä ja välillä on vähän puolustuspeli unohtunut, on oltu liian innokkaita hyökkäämään, Lämsä luotaili.