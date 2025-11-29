Ruotsin jalkapallon Allsvenskanin ratkaiseva karsintaottelu IFK Norrköpingin ja Öisin välillä jouduttiin keskeyttämään peräti neljä kertaa fanien käyttäytymisen takia.

Kotijoukkue IFK Norrköping hävisi avausosan lukemin 0-3 ja kannattajat eivät sulattaneet seuran putoamista pääsarjasta. Ottelu keskeytettiin useamman kerran muun muassa ilotulitteiden ja palavan tekonurmikentän vuoksi.

Ottelu jäi kesken ensimmäisen kerran jo muutaman minuutin jälkeen, kun vierasjoukkueen kannattajat yrittivät kaataa katsomon ja kentän välissä olevan aidan. Peli jatkui muutaman minuutin tauon jälkeen.

Myöhemmin ensimmäisellä puoliajalla kentälle lensi kotiyleisön joukosta ilotulite. Tuomari Fredrik Klitte keskeytti ottelun, kun paukkupommi oli lentänyt kentälle. Pelaajat vietiin pois kentältä, mutta tauko ei kestänyt pitkään.

Ottelun loppuvaiheessa räjähti jälleen. Norrköpingin fanien joukosta heitettiin useita ilotulitteita kentälle ja televisiokuviin taltioitui, kun tekonurmikenttä syttyi palamaan. Jälleen oli edessä väliaikainen keskeytys.

Lisää ilotulitteita lensi kentälle, kun ottelua oli jatkettu kolmannen kerran. Ottelua jatkettiin Expressenin, kun kotijoukkueen kannattajien katsomonosa oli tyhjennetty. Loppuluvut olivat 0-0, joten Örgryte IS nousi pääsarjaan yhteismaalein 3-0. Ottelu saatiin pelattua loppuun neljä tuntia ja 15 minuuttia sen alkamisen jälkeen.

