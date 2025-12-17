Ruotsalainen jalkapalloilija Oscar Wallin juhli vielä huhtikuussa voitettua finaaliottelua Wembley Stadiumilla, mutta on lopettanut jalkapallouransa nyt vain 24 vuoden ikäisenä.

Wallin ilmoitti uransa päättymisestä ruotsalaisen Sundsvalls Tidning -lehden haastattelussa vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hänen sopimuksensa Englannin Ykkösliigassa pelaavan Peterborough Unitedin kanssa purettiin yhteisymmärryksessä.

Keskuspuolustaja siirtyi Englannin kentille Ruotsin pääsarjaseura Degerforsista kesällä 2024. Hän pelasi Peterborough'lle kaikkiaan 45 ottelussa, mukaan lukien viime kauden EFL Trophyn voitokkaassa finaalissa Birmingham Cityä vastaan Wembleyllä.

Nyt hänen uransa on kuitenkin tullut tiensä päätökseen.

– Minulla ei ole enää halua pelata. Teknisesti voisin jatkaa, mutta tällä hetkellä en halua sitä, Wallin sanoi.

– En ole kiinnostunut pelaamaan Ruotsissakaan. Haluan tehdä asioita, jotka olen jättänyt tekemättä tai laiminlyönyt viimeisten 15 vuoden aikana, jolloin olen pelannut jalkapalloa.

– En ole koskaan suunnitellut mitään jalkapallon suhteen. Otin asiat sellaisenaan, mutta olen tiennyt jo kauan, että en pelaa 35-vuotiaaksi asti. Nyt olen lopettanut 24-vuotiaana, mutta olisin yhtä hyvin voinut lopettaa 22- tai 27-vuotiaana.