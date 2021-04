Tuhansia vuosia menneisyyteen katsovat muinaisuuden tutkijat saivat käyttöönsä uusia menetelmiä: Vanhaa dna:ta voidaan erotella jopa suoraan maaperästä

Maaperän sisältämää dna:ta on hyödynnetty jo pidempään paleoekologisissa tutkimuksissa, kertoo geneetikko ja väitöskirjatutkija Sanni Peltola, joka on mukana Sugrige-muinaisgenomihankkeessa. Esimerkiksi Grönlannin ikiroudasta on jäljitetty muinaista kasvillisuutta. Järvisedimenteistä on myös ajoitettu eläinten ja kasvien leviämistä Euraasiasta Amerikkaan.