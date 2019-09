Tuhansia lapsia on sijoitettu kiireellisesti kodin ulkopuolelle – "Hälyttävä merkki siitä, että perheille ei löydy oikeita palveluita"

– Kiireellisten sijoitusten kasvu on hälyttävä merkki siitä, että perheille ei vieläkään löydy oikeita palveluita oikeaan aikaan, sanoo ohjelmajohtaja Miia Pitkänen Lastensuojelun Keskusliitossa.

Kiireellisellä sijoittamisella perusteet laissa

Vuoteen 2018 tultaessa tilanne on taas hiukan muuttunut. Nyt kiireellisesti sijoitettujen määrä on laskenut. 2018 heitä oli 1 365, mikä on 170 lasta vähemmän kuin edellisvuonna mutta kuitenkin enemmän kuin vuonna 2016. Kiireellisten sijoitusten määrä laski kaikissa kuusikon kaupungeissa, eniten Oulussa.