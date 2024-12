Tuhannet juhlistivat vuoden lyhintä päivää Stonehengellä

Tuhannet ihmiset kokoontuivat lauantaina Stonehengen kivimuodostelmalle Englannin lounaisosaan juhlistamaan talvipäivänseisausta.

Talvipäivänseisaus kuuluu niihin harvoihin päiviin, jolloin paikalle saapuneet ihmiset saavat koskea kivipaasiin. Myös vuoden pisintä päivää juhlittaessa kiviin saan koskea. Muuten matkailijoilla ei ole asiaa paasien välittömään läheisyyteen.

– Tässä on kyse uudistumisesta, jälleensyntymästä. Olemme aloittamassa uutta vuotta ja tämä on myös hyvä hetki pohtia sitä, mitä menneen vuoden aikana on tapahtunut, perusteli paikalle saapunut Chris Smith, 31.

Stonehengen synty ja käyttötarkoitus ovat edelleen epäselviä, mutta kivipaasien pystyttäminen alkoi noin 5 000 vuotta sitten. Niiden on arveltu muun muassa muodostavan temppelin tai aurinkokellon.

Lue lisää: Stonehengen suurelle mysteerille saattoi vihdoin löytyä selitys