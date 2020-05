Tuhannet flamingot laskeutuivat koronaviruksen vuoksi suljettuun Mumbaihin – katso video upeasta vaaleanpunaisesta lintumerestä

Ennen koronan vuoksi asetettuja ulkonaliikkumisrajoituksia flamingoja oli ehditty tänä vuonna laskea jo 125 000. Aikaisemman vuoden ennätys on yhteensä 134 000 lintua, joten nämä viimeisimmät jättiparvet nähtyään Khot uskoo ennätyksen rikkoutuvan.

– Havaintoja on raportoitu alueilta, joissa niitä on aikaisemmin harvoin nähty, sillä niissä ei ole tällä hetkellä ihmisiä, Khot sanoo.

Apinoita ja delfiinejä Delhissä

Intia on ollut nyt kuukauden tiukkojen ulkonaliikkumisrajoitusten alaisena. Lennot, bussit ja muu julkinen liikenne on keskeytetty, ja vain ruokakaupat ja apteekit ovat auki.

Intiassa ihmisten pysyttelemisen vaikutukset näkyvät nopeasti, sillä maassa on yli miljardi ihmistä. Esimerkiksi Delhissä on raportoitu apinoiden määrän kasvaneen nopeasti, ja Gangesin joessa on nähty delfiinejä ensimmäistä kertaa vuosiin.