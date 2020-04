Korkeasaaressa elämä jatkuu suljettujen ovien takana: iloisia vauvauutisia riittää koronasta huolimatta – katso tunnelmat eläintarhasta!

Keväisin eläintarhoissa on aina odotettavissa vauvauutisia ja niin on nytkin.

– Meillä on kovasti toiveita, että saisimme ihan lähipäivinä milujen vasoja ja useammaltakin kuhertajagasellinaaraalta odotetaan poikasia, Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti kertoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Myös metsäpeuroja pitäisi syntyä lisää ihan lähiaikoina ja kenguruilla on pusseissa yksitoista poikasta.

Korona tarttuu eläimestä ihmiseen ja päinvastoin

Koronavirus tarttui alun perin eläimestä ihmiseen ja viruksen on todettu tarttuvan myös toisinpäin. Esimerkiksi New Yorkissa Bronxin eläintarhassa useilla isoilla kissaeläimillä on todettu koronavirustartunta.