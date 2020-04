Pahamaineinen miljoonakaupunki hiljeni koronan vuoksi: Nyt kaduilla partio nokkava sheriffikolmikko – pingviinit

KapKaupunki on listattu koko Afrikan väkivaltaisimmaksi kaupungiksi Citizen Council for Public Safety and Criminal Justice -instituutin vuosittaisessa listauksessa. Nyt kaupunki on täysin hiljentynyt, sillä Etelä-Afrikka on asettanut erittäin tiukkoja koronarajoituksia. Viranomaisten mukaan alkoholin, tupakan ja vaatteiden myynti on kielletty. Ulkona ei saa lenkeillä tai edes ulkoiluttaa koiraa.