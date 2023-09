Karita Tykkä paljasti vuosi sitten podcastissaan, miten hänen ja Petri Tykän rakkaustarina alkoi: "Kylmät väreet menivät joka puolella"

Noin vuoden kuluttua yhteenmuutosta he muuttivat pois Helsingistä ensimmäiseen yhteiseen ja toiseenkin kotiin Espooseen. Petri kosi Karitaa Karibian risteilyllä vuonna 2006. Tontinoston siivittämänä he alkoivat rakentaa omakotitaloa, joka saatiin valmiiksi paria kuukautta ennen kuin heidän Luca -poikansa syntyi vuonna 2010.

15 vuotta naimisissa

Pitkään suhteeseen on mahtunut ylä- ja alamäkiä

Elokuussa 2021 Tykät viettivät 13-vuotishääpäiväänsä. Karita julkaisi tuolloin Instagramissa kirjoituksen, jonka mukaan pitkään suhteeseen on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä. Rakkaus on kuitenkin aina voittanut.

– Hyvinä aikoina on helppo rakastaa, mutta meidän rakkauttamme on mitattu myös toisenlaisissa hetkissä – sellaisissa, joissa moni olisi jo ehkä luovuttanut. Juuri niiden hetkien vuoksi rakkaus on vieläkin syvempää, joten niilläkin on ollut tarkoituksensa, Karita kirjoitti tuolloin.