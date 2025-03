Miska Haakana pettyi Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen podcast-puheisiin: "Ei oo ehkä ihan vuotta 2025"

Miska Haakana antaa palautetta Esko Eerikäisen ja Martina Aitolehden puheista.

Tubettaja, näyttelijä Miska Haakana ottaa tiukkasanaisesti kantaa Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen podcastissa puhumaan aiheeseen avoimista suhteista.

Haakana on postannut aiheesta videon Instagram-sivulleen.

Ex-pariskunta puhuu aiheesta Martina & Esko -podcastin 11. jaksossa. Aitolehti toteaa, että avoin suhde on ”täysin sekopäistä”.

– Jokainen elää niinku haluaa ja tekee just niinku tykkää, mutta se sekoittaa niin paljon mieltä, Eerikäinen sanoo.

– No aijaa, Aitolehti jatkaa ja toteaa ihmisten olevan jo valmiiksi rikkinäisiä.

Haakana kertoo olevansa pettynyt kaksikon sanavalintoihin.

– Ensinäkin te olette julkisuuden henkilöitä, niin pitäisi ymmärtää se, että ihmisten haukkuminen sekopäisiksi, silloin kun ette tiedä tai tunne näitä henkilöitä ollenkaan ei ole ehkä ihan vuotta 2025, Haakana aloittaa videonsa.

– Toiseksi, jos te olette rikki ja koette että teillä tämä homma ei ikinä toimisi, niin se on täysin fine. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että kaikki muut tällä maapallolla kokee tai ajattelee samalla tavalla.

– Joten ennen kun te käytätte teidän ääntänne ja alustaa laukoaksenne mielipiteitä, jotka eivät ole ehkä tätä päivää, niin miettikää kahteen kertaan, Haakana täräyttää.

Monet julkisuudesta tutut henkilöt kommentoivat Haakanan postausta. Myös Esko Eerikäinen kirjoittaa oman vastineensa videoon.

– Varmasti osa ihmisistä on eri mieltä ja osalle se toimii mainiosti, ihanaa niin. Jos me ollaan rikki se ei tarkoita, että kaikki ovat. Siitäkin huolimatta me voidaan olla eri mieltä. Saat olla pettynyt, Eerikäinen kirjoittaa.

Myös Janni Hussi ja Markus Pöyhönen kommentoivat julkaisua.

– Se kunnioitus, lämpö ja arvostus, mikä teistä Alisan kanssa huokuu toisianne kohtaan on jotain semmoista, mistä moni olisi kateellinen suhdemuodosta riippumatta, Hussi kirjoittaa.

– Martinalla on vahva mielipide asiasta, mikä on ymmärrettävää, mutta toisten leimaaminen sekopäiksi on jo eri asia. Ehkä joskus kannattaisi katsoa myös peiliin ennen kuin arvostelee muiden elämää, Pöyhönen toteaa.

Haakana ja hänen puolisonsa Alisa Aarniomäki ovat kertoneet avoimesti elävänsä non-monogamisessa suhteessa. Pariskunta kertoi asiasta tammikuussa Sointu Borgin ja Janni Hussin Sana on vapaa -podcastissa.