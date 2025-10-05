Tubettaja Lakon ja Kastanja Rauhalan esityksessä nähtiin kolmas pyörä – Kastanjan entinen tanssipari saapui tanssilattialle.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.
Illan toisena parina tanssivat tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala, joiden tanssi oli quickstep. Sen taustalla kuultiin Lou Began kappale Boyfriend.
Esityksen tarinana oli kolmiodraama hämyisellä jazz-klubilla. "Kolmanneksi pyöräksi" esitykseen päätyi Rauhalan entinen tanssipari Laszlo Kalmar.
