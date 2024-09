Tuberkuloosille altistunut 13 ihmistä Raumalla

Satakunnan tartuntatautiviranomaisten saaman tiedon mukaan tarttuvaa ja monille lääkkeille vastustuskykyistä keuhkotuberkuloosia sairastanut ihminen on työskennellyt Seaside Industry Parkin alueella 1. heinäkuuta–14. elokuuta.

Viime vuonna 180 tapausta

Tiedotteen mukaan Suomessa todettiin viime vuonna noin 180 tuberkuloositapausta, joista 112 keuhkotuberkuloosia. Määrä on ollut laskeva.

Satakunnassa tuberkuloosi on harvinainen.Viime vuonna tuberkuloositapauksia oli vain kaksi, ja tänä vuonna on aiemmin todettu yksi tuberkuloositapaus. Alueella on aiemmin todettu vain kaksi lääkehoidolle vastustuskykyistä tuberkuloositapausta.