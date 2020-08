Kymmeniä lapsia altistunut koronalle päiväkodissa Espoossa – myös kotihoidon työntekijällä todettu tartunta

Toinen sairastunut henkilö on työskennellyt Espoolle kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä. Tapaukset eivät tiedotteen mukaan liity toisiinsa.

Sairastunut henkilö on asetettu eristykseen ja koronavirukselle päiväkodissa altistuneet noin 50 henkilöä on asetettu kotikaranteeniin. Karanteeniin asetettujen joukossa on lapsia ja henkilökuntaa.