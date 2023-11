TTK:sta pudonneelta Yeboyahilta suorat sanat: "Harmittaa tosi paljon!"

Yeaboyah ja Valtteri Palin kertoivat, että he ovat hitsautuneet TTK-kisan aikana yhteen.

– Meistä on tullut kavereita ja meillä on tosi hauskaa yhdessä. Olen oppinut Valtterilta tanssin lisäksi myös sen, miten erilaiset persoonat voivat parhaillaan täydentää toisiaan, Yeboyah sanoi.

– Meistä on tullut ystäviä ja se on varmasti yksi syy siihen, miksi olemme päässeet näin pitkälle. Yeboyah on avartanut maailmankatsomustani aivan huimasti, Palin komppasi.