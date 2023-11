Yeboyah ja Valtteri Palin olivat kiitollisia TTK-kilpailun kolmannesta sijasta: "Uskomatonta"

– Päivä on ollut täynnä monenlaisia tunteita. On aina tosi jännittävää asettaa itsensä alttiiksi tällaiselle projektille. Toisaalta olen kiitollinen siitä, että saan olla tällaisessa mukana. Ilmassa on myös helpotusta siitä, että nyt pääsee tekemään jotain muutakin ja lepäämään. Tämä on ollut varmasti meille kaikille aika raskas pyrähdys, Yeboyah sanoi.