TTK:sta pudonneet Yeboyah ja Valtteri Palin palaavat takaisin kisaan – tanssiopettaja lähetti käänteestä kuultuaan osuvan viestin

TTK:hon paluun tekevä Yeboyah kertoo MTV Uutisille viimeisen vuorokauden olleen todellista "tunteiden vuoristorataa". Vaikka hän on onnellinen saadessaan jatkaa kisaa, on hän myös pahoillaan Niemen puolesta, jonka kanssa on ystävystynyt syksyn aikana.