TTK:n voiton napannut Benjamin olisi ollut jo vuosia sitten valmis osallistumaan UMK:hon – tämä pidätteli artistia aikaisemmin

– [Ruotsissa] se on vuoden isointa musiikkialan juhlaa ja isot artistit hakevat sinne. Se on artisteille iso ponnahduslauta. Nyt viime vuosien myötä UMK:sta on tullut vähän samanlainen Suomessa. Se ei ole enää "artistin viimeinen oljenkorsi", vaan sairas juttu, että pääset siihen mukaan, hän sanoo.