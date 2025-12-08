Jääkiekon Suomi-Sarjassa pelaava Lempäälän Kisa jäädyttää Marko Anttilan pelinumeron.

LeKi tiedotti asiasta maanantaina. Anttilan pelipaita nousee Lempäälän jäähallin kattoon 24. tammikuuta, kun LeKi isännöi Laser HT:ta.

Uransa viime kauden päätteeksi lopettanut Anttila on LeKin kasvatti. Hän pelasi seuran edustusjoukkueessa II-divisioonassa kaudella 2003-04 ennen siirtymistään Ilveksen organisaatioon.

– On uskomattoman hienoa, että Lempäälässä ja LeKissä on kehittynyt näin hieno pelaaja, joka on edustanut kasvattajaseuraansa sekä kotikuntaansa maailmalla esimerkillisesti niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolellakin. Nyt peliuran jälkeen haluamme kiittää Markoa tästä. Jos jonkun, niin ehdottomasti Markon paita kuuluu Lempäälän Jäähallin seinään muiden LeKi-legendojen joukkoon, Lempäälän Edustujääkiekko Ry:n puheenjohtaja Mika Heikkilä hehkuttaa seuran tiedotteessa.

Myös Anttila on otettu saamastaan kunniasta.

– Lempäälällä ja LeKillä on aina paikka sydämessä. Ilman Lekiä en olisi ikinä pystynyt toteuttamaan unelmiani jääkiekon parissa. Lekille olen kiitollinen mahdollisuudesta harrastaa rakasta lajia aina lapsuudesta ammattilaiseksi hyvissä olosuhteissa. Suuri kunnia saada tällainen muistaminen kasvatti seuralta, Anttila toteaa.

Anttila voitti menestyksekkään uransa aikana kaksi maailmanmestaruutta ja yhden olympiakullan. Hän pelasi uransa aikana yli 600 SM-liigaottelua, yli 100 SHL-ottelua ja yli 300 KHL-ottelua.