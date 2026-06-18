Tshekki ja Etelä-Afrikka tahkosivat 1–1-tasapelin MM-kisojen A-lohkossa. Afrikkalaiset pääsivät pisteeseen kiinni käsivirhepilkun myötä.

Ottelun avausmaali syntyi jo kuudennella peliminuutilla, kun Tshekin Michal Sadilek sijoitti pallon verkkoon.

Etelä-Afrikka kapusi tasoihin vasta toisen jakson loppupuolella, kun sille tuomittiin käsivirheen myötä rangaistuspotku. Teboho Mokoena laittoi pelivälineen tolppien väliin 83. minuutilla.

Tshekki vei avauspuolikasta, mutta se menetti otettaan pelin edetessä. Lopulta Etelä-Afrikka loi enemmän maaliodottamaa ja paransi selvästi enemmän omaan avausotteluunsa verrattuna.

A-lohkon jatkopaikat ovat lopputuloksen myötä vielä auki. Tshekki ja Etelä-Afrikka ovat nyt kumpikin yhdessä pisteessä. Ensi yönä kohtaavat Meksiko ja Etelä-Korea ovat avauskierroksen voittojen myötä kolmessa pisteessä.