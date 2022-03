Zelenskyi kiitti Suomea EU-huippukokouksessa – Unkarin pääministeri sai läksytyksen: "Viktor, tiedätkö mitä Mariupolissa tapahtuu nyt?"

– Unkari. Haluan pysähtyä tähän ja puhua viimeinkin rehellisesti. Teidän on valittava kenen puolella olette.

Vetosi Unkarin historiaan

Venäjä on pommittanut suuren osan Mariupolista maan tasalle. Mariupolin kaupunginvaltuuston mukaan ihmisiä kuolee pommitusten lisäksi nälkään, kun pitkään kellareissa ja pommisuojissa piileskelleillä ihmisillä ei ole vettä, ruokaa, lämmitystä tai sähköä.

– Ja te epäröitte siinä, asettaako pakotteita vai ei? Ja te epäröitte, päästääkö aseita kulkemaan maanne kautta vai ei? Ja te epäröitte, teettekö kauppaa Venäjän kanssa vai ette? Epäröinnille ei ole aikaa. Nyt on korkea aika päätöksille, Zelenskyi sanoi Orbánille.

Orbánilla ja Putinilla ollut aiemmin lämpimät välit

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on tullut tunnetuksi läheisistä suhteistaan Kremliin. Viimeksi helmikuun alussa Orbán vieraili Moskovassa ja palasi Budapestiin mukanaan pitkäaikainen sopimus edullisesta venäläisestä maakaasusta.

– Unkari on aina saanut (Vladimir) Putinin kunnioituksen ja me olemme aina kunnioittaneet Venäjää ja sen johtajaa, Orbán sanoi matkan yhteydessä.

Unkari on suhtautunut EU-maista nihkeimmin Venäjän-vastaisten pakotteiden tiukentamiseen. Se ei ole lähettänyt Ukrainaan aseapua eikä myöskään salli muiden Nato- tai EU-maiden kuljettaa aseita Ukrainaan alueensa kautta.

Tärkeät vaalit lähestyvät

Orbán on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mutta on välttänyt suoraan kritisoimasta Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Aiemmin tällä viikolla vaalitilaisuudessa pääministeri korosti kannattajilleen, että Unkarin on puolustettava omia etujaan ja pysyttävä sodan ulkopuolella.