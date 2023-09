Vaalit Suomen kokoisessa itäisen Keski-Euroopan maassa Slovakiassa harvemmin kiinnostavat maan ulkopuolella kovin laajaa yleisöä. Tällä kertaa niillä on kuitenkin laajempaa merkitystä ja seurauksia seurataan tarkasti Brysselissä ja monissa EU-maiden pääkaupungeissa.

Huomenna lauantaina järjestettävien parlamenttivaalien kannatuskyselyjä on pitkään johtanut entinen pääministeri Robert Fico .

Puolue on maahanmuuttovastainen, arvokonservatiivinen ja avoimen Venäjä-mielinen. Se suhtautuu sekä EU:hun että Yhdysvaltoihin kriittisesti.

Vaalien alla Fico on sanonut, ettei EU- ja Nato-maa Slovakia hänen johtamanaan tulisi lähettämään Ukrainaan yhtä ainutta asetta tai ammusta. Hän myös vastustaa länsimaiden Venäjää kohtaan asettamia pakotteita ja sanoo, ettei Venäjää pidä eristää. Ukrainan Nato- ja EU-jäsenyyksiin hän suhtautuu nihkeästi.

Ficon mukaan Venäjän ja Ukrainan välillä pitäisi aloittaa rauhanneuvottelut, joissa Venäjä saisi Ukrainalta maa-alueita. Hän on sanonut sodan alkaneen "kun ukrainalaiset natist alkoivat murhaamaan Venäjän kansalaisia Donetskissa ja Luhanskissa".

Toinen Ficon kampanjaa vauhdittanut tekijä on Unkarin kautta saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän raju kasvu tänä vuonna. Suurin osa heistä on kauttakulkumatkalla Saksaan.

Slovakia on suuri Ukrainan tukija

Venäjän suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen Slovakia on ollut Baltian maiden ja Puolan jälkeen Ukrainan suurin tukija bruttokansantuotteeseen verrattuna. Viime keväänä se oli Puolan ohella ensimmäisenä lahjoittamassa hävittäjiä Ukrainalle. Ukrainan ilmavoimat sai käyttöönsä Slovakialta 13 kappaletta MiG-29-hävittäjiä.

Robert Ficon puolue on ollut pitkään kannatuskyselyissä hieman yli 20 prosentin, kun sen päähaastaja, keskustaliberaali PS, on saanut hieman alle 20 prosentin kannatuksen. Tällä viikolla julkaistuissa viimeisimmissä gallupeissa puolueet olivat lähes tasoissa muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen sisällä.

Tähän mennessä Ukrainaa tukeva länsiliittouma, pitkälti EU ja Nato, on toiminut yhtenäisesti. Eniten vastaan on harannut läheiset Venäjä-suhteet säilyttänyt Unkari, joka on asettunut poikkiteloin useissa EU:n pakotepäätöksissä.