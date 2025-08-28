Fedin johtokunnan jäsen haastoi Trumpin oikeuteen

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtokuntaan kuuluva Lisa Cook on haastanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin oikeuteen vastalauseena presidentin yritykselle erottaa Cook tehtävästään.
Donald Trump ilmoitti alkuviikosta sosiaalisessa mediassa erottavansa Lisa Cookin.
Cook hakee oikeudelta päätöstä, joka vahvistaisi hänen asemansa Fedin johtokunnan jäsenenä ja sallisi hänen jatkaa tehtäviensä hoitamista sekä turvaisi Fedin viranhaltijoiden riippumattomuuden.
Trumpin mukaan erottamisen syynä ovat epäilyt, joiden mukaan Cook olisi syyllistynyt petokseen asuntolainoja hakiessaan.
On kuitenkin epäselvää, onko Trumpilla valtuuksia erottaa Cookia.
Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi tehdä näin vain, jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.