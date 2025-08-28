Fedin johtokunnan jäsen haastoi Trumpin oikeuteen

LK 28.8.2025 Yhdysvaltain keskuspankin hallituksen jäsen Lisa Cook ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Yhdysvaltain keskuspankin hallituksen jäsen Lisa Cook kuvassa vasemmalla ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oikealla.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 28.08.2025 17:39

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtokuntaan kuuluva Lisa Cook on haastanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin oikeuteen vastalauseena presidentin yritykselle erottaa Cook tehtävästään. 

Donald Trump ilmoitti alkuviikosta sosiaalisessa mediassa erottavansa Lisa Cookin.

Cook hakee oikeudelta päätöstä, joka vahvistaisi hänen asemansa Fedin johtokunnan jäsenenä ja sallisi hänen jatkaa tehtäviensä hoitamista sekä turvaisi Fedin viranhaltijoiden riippumattomuuden.

Lue myös: Trump erotti Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan jäsenen – päätös voi päätyä oikeuteen

Trumpin mukaan erottamisen syynä ovat epäilyt, joiden mukaan Cook olisi syyllistynyt petokseen asuntolainoja hakiessaan.

On kuitenkin epäselvää, onko Trumpilla valtuuksia erottaa Cookia. 

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi tehdä näin vain, jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.

Lisää aiheesta:

Trump erotti Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan jäsenen – päätös voi päätyä oikeuteenTrump pohtii sallivansa Fedin pääjohtajan haastamisen oikeuteen remonteistaTrumpilla ei ole syytesuojaa yrityksilleen kumota vaalitappio, linjaa tuomioistuinSalaisuuksien verho raottuu – NYT: Kirjanpitoyhtiön luovutettava presidentti Trumpin 8 vuoden verotiedot syyttäjälleDemokraattien voimanainen Nancy Pelosi ei halua nostaa virkarikossyytettä Trumpia vastaan: "Hän ei ole sen arvoinen"Trump nimitti Jerome Powellin Fedin johtoon
Donald TrumpTrumpin YhdysvallatUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Donald Trump