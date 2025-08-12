Trump pohtii sallivansa Fedin pääjohtajan haastamisen oikeuteen remonteista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo harkitsevansa merkittävän oikeusjutun sallimista Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia vastaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -alustallaan.
Oikeusjuttu liittyisi Donald Trumpin mukaan Jerome Powellin johtamiin remontteihin keskuspankin päämajassa Washingtonissa.
Trump on painostanut keskuspankin pääjohtajaa jo pidemmän aikaa ohjauskorkojen laskemiseksi.
Tällä hetkellä Trump etsii Powellille korvaajaa, jonka on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden toukokuussa.