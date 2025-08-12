Trump pohtii sallivansa Fedin pääjohtajan haastamisen oikeuteen remonteista

LK 12.8.2025 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell (oik.) Washingtonissa 24. heinäkuuta 2025.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell (oik.) Washingtonissa 24. heinäkuuta. AFP / Lehtikuva
Julkaistu 31 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo harkitsevansa merkittävän oikeusjutun sallimista Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia vastaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -alustallaan.

Oikeusjuttu liittyisi Donald Trumpin mukaan Jerome Powellin johtamiin remontteihin keskuspankin päämajassa Washingtonissa.

Trump on painostanut keskuspankin pääjohtajaa jo pidemmän aikaa ohjauskorkojen laskemiseksi. 

Tällä hetkellä Trump etsii Powellille korvaajaa, jonka on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden toukokuussa.

Lue myös:

Fed jatkoi Trumpin uhmaamista ja piti ohjauskorot ennallaan

Powellin eroa vaaditaan ja ei vaadita

Ministerin mukaan Yhdysvaltain keskuspankin toimintaa on tarkasteltava

Lisää aiheesta:

Korkotasosta kimpaantunut Trump: Powell lähtee pian – rahaministeri ei näe syytä erottaa keskuspankin johtajaaMinisterin mukaan Yhdysvaltain keskuspankin toimintaa on tarkasteltavaTrump haukkui Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajaa "luuseriksi"Yhdysvaltain keskuspankin johtaja ei aio irtisanoutua, vaikka Trump sitä vaatisiTrump nimitti Jerome Powellin Fedin johtoonTrump nimeää keskuspankin pääjohtajan ensi viikolla – kahdella pääehdokkaalla täysin vastakkaiset linjat
Donald TrumpTrumpin YhdysvallatKorotUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Donald Trump