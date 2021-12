Trumpin toive tyrmättiin vetoomustuomioistuimessa – Capitolin mellakkaan liittyviä dokumentteja ei saa salata

Vetoomustuomioistuimen linjaus on Trumpille jo toinen tappio. Linja tammikuun 6. päivä tapahtuneeseen mellakkaan on sama kuin alemman oikeusasteen päätös viime kuussa.

Marraskuun alussa liittovaltion piirituomioistuimen eli alioikeuden tuomari päätti, että Trumpin tulisi luovuttaa tutkintakomitealle sen vaatima, satojen sivujen materiaali. Myös vetoomustuomioistuimen mukaan Yhdysvaltain edustajainhuoneen asettamalla tutkintakomitealla on oikeus saada haluamansa dokumentit. Trump puolestaan vetoaa etuoikeuteensa entisenä presidenttinä pitää asiakirjat ja puhelutiedot salassa.

– Tässä tapauksessa presidentti Biden on havainnut kongressin osoittaneen, että tarve juuri näille asiakirjoille on pakottava ja että niiden paljastaminen on kansakunnan edun mukaista, tuomioistuin linjasi.