Ivanka Trump halutaan todistajaksi Capitolin mellakkaan liittyen – "Vetosi isäänsä väkivaltaisuuksien lopettamiseksi"

Trumpin yritys salata asiakirjoja hylättiin

Analyytikko Joyce Vance onnitteli komiteaa siitä, että he ovat pitäneet kovan linjan tutkintansa kanssa. Vance arvioi Twitterissä , että korkeimman oikeuden keskiviikkoisen päätöksen jälkeen on vaikea nähdä, että Ivanka Trumpilla olisi mitään mahdollisuutta jättää noudattamatta komitean pyyntöä.

"Komitea tietää jo totuuden"

– He näyttävät olevan kiinnostuneita siitä, että hän vetosi isäänsä väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Jos heillä on todistajia, jotka ovat kuulleet hänet ja hän kieltäytyy vahvistamasta tai kiistämästä sitä, me tiedämme mitä on tapahtunut, hän kirjoittaa.