Trump halusi johtaa aseistautuneet kannattajansa Capitoliin loppiaisena, riuhtoi auton rattia päästäksen paikalle, kertoo todistaja – "I'm the fucking president"

"Trump määräsi salaiset agentit purkamaan turvatoimet"

– En vittu välitä jos heillä on aseita, eivät he ole täällä minua satuttaakseen. Viekää ne magit pois. Päästäkää minun väkeni sisään. He voivat marssia täältä Capitolille, päästäkää väkeni sisään ja viekää ne magit pois, Trump sanoi todistajan mukaan, kertoo Guardian.