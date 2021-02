Kongressihyökkäys on nyt Nancy Pelosin hampaissa: Haluaa "9/11 -tyyppisen" jatkotutkinnan

Puhemiehen mukaan ulkopuolisen ja riippumattoman komission perustaminen "kotimaisen terrorihyökkäyksen" tutkimiseksi on seuraava askel kansakunnan turvallisuuden suojaamiseksi.

Komission asettaminen vaatisi kongressin hyväksynnän

Pelosin mukaan komissio tutkisi myös muun muassa rauhanomaisen vallanvaihdon häiritsemistä. Lisäksi on määrä selvittää Capitolin poliisivoimien ja eri viranomaisten valmiutta sekä niiden toimintaa kongressitalon hyökkäyksen aikana.

Pelosi on vaatinut komission perustamista jo aiemmin. Myös tutkintoja on ollut CNBC:n mukaan jo suunnitteilla. Lisäksi senaatissa on määrä järjestää myöhemmin tässä kuussa kuulemisia senaatin sääntöjä ja hallintoa valvovassa komiteassa.