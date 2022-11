Capitol-komitea: Trumpia vaadittiin komitean eteen todistamaan maanantaina, ei noudattanut haastetta

Trumpin ratkaisu ei ole yllätys, sillä hänen asianajajansa ovat kertoneet haastavansa komitean oikeuteen. Heidän näkemyksensä on, että ex-presidenttiä ei voida tämän velvoittaa komitean kuultavaksi. Asianajajat perustelevat näkemystään istuvia presidenttejä koskevalla syytesuojalla.

Thompsonin ja Cheneyn mukaan Trumpin kanteessa esitetään monia samoista argumenteista, jotka on edellisen vuoden aikana kumottu kerta toisensa jälkeen tuomioistuimissa.

– Totuus on, että Donald Trump, kuten useat hänen lähimmistä liittolaisistaan, piilottelee komitean tutkintaa ja kieltäytyy tekemästä sen, minkä yli tuhat muuta todistajaa on tehnyt, he linjaavat.