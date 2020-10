Jos Biden voittaa vaalit, tarvitaan suunnanvaihtoon myös muuta – presidentin tavoitteet voivat vesittyä, jos senaatti pysyy republikaanien hallussa

Senaatti on vaikeampi pala

Demokraattien pitää napata neljä paikkaa

Myös senaatin näkyvimpiin republikaaneihin kuuluva Lindsey Graham on ennakkosuosikki voittamaan Etelä-Carolinassa, vaikka demokraattihaastaja Jaime Harrison on laittanut hänet yllättävän ahtaalle.

Puolueen sisäiset jakaumatkin vaikuttavat

– Täytyy muistaa, että demokraattipuolue on nyt suhteellisen yhtenäinen, koska he kaikki ovat keskittyneet yhteen asiaan: sen varmistamiseen, että Trump häviää. Jos he voittavat ja etenkin jos he voittavat myös senaatissa, puolueen vanhat jakolinjat tulevat esiin, Blanck sanoo.