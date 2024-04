Trumpin rikosoikeudenkäyntiin on saatu valittua seitsemän valamiehistön jäsentä

Prosessin oli odotettu kestävän kauan, sillä syyttäjien ja Trumpin puolustuksen on uskottu olevan hyvin erimielisiä siitä, ketkä valamiehistöön kelpaavat.

Kumpikin osapuoli on esittänyt jäsenehdokkaille kysymyksiä heidän kyvykkyydestään olla puolueettomia. Tiistaina potentiaalisia valamiehiä grillattiin muun muassa heidän median kulutustottumuksistaan sekä mahdollisista poliittisista lahjoituksista.

Valamiehistön valinta alkoi maanantaina, jolloin läsnä olleista liki sadasta ehdokkaasta yli 50 ilmoitti, etteivät he voi olla osana oikeudenkäyntiä, sillä heidän olisi mahdoton arvioida tapausta puolueettomasti.

"En hyväksy valamiesten pelottelua"

Trump on hyökännyt toistuvasti tuomari Merchania vastaan ja väittänyt muun muassa, ettei hän olisi saamassa reilua oikeudenkäyntiä. Trump väittää, että oikeudenkäynnissä on kyse poliittisesta ajojahdista.

Tuomari Merchan vaatii, että Trump on paikalla oikeudenkäynnin jokaisena päivänä. Läsnäolovaatimuksen on arvioitu vaikuttavan Trumpin presidentinvaalikampanjaan, ja Trump on itsekin valittanut, että hänen pitäisi olla kampanjoimassa.