Trumpin rikosoikeudenkäynnin valamiehistö valittu – ex-presidentille annettu suukapulamääräys

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka vastaa rikossyytteisiin oikeudessa. Trumpia syytetään New Yorkissa käytävässä oikeudenkäynnissä kirjanpitorikoksista, jotka liittyvät vuoden 2016 presidentinvaalien alla pornonäyttelijä Stormy Danielsille maksettuihin niin sanottuihin hyssyttelyrahoihin. Trump on kiistänyt häntä kohtaan esitetyt syytteet.