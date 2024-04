Trumpin hyssyttelyrahaoikeudenkäynti jatkuu tänään

Yhdysvalloissa maan entisen presidentin Donald Trumpin rikosoikeudenkäynnin on määrä jatkua tänään. Oikeudessa on tarkoitus jatkaa valamiehistön valintaa. Trump on itse paikalla oikeudessa, koska tuomari on niin vaatinut.



Trumpin mukaan tuomarin määräys haittaa hänen vaalikampanjointiaan. Trump on republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas ja kohdannee presidentti Joe Bidenin marraskuun vaaleissa.



Toissa päivänä oikeuden istunnossa saatiin valittua jo seitsemän yhteensä 12 valamiehestä. Lisäksi valitaan myös kuusi varajäsentä.



Valinnat ovat sujuneet odotettua nopeammin. Tapausta käsittelevä tuomari Juan Merchan sanoi toissa päivänä suhtautuvansa toiveikkaasti siihen, että avauspuheenvuorot voitaisiin aloittaa maanantaina.