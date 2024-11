Trumpin oikeudenkäynnin tuomionlukua lykättiin jälleen – uutta päivää ei annettu

Tuomari Juan Merchan sanoo päätöksessään, että ensi viikon tiistaille aiemmin sovittua tuomionlukupäivää lykätään. Merchanin mukaan Trumpin puolustuksen ja syyttäjien tulee esittää näkemyksensä siitä, tuleeko juttu mitätöidä presidentinvaalitulosten myötä. Puolustuksen tulee jättää hakemuksensa joulukuun 2. päivään mennessä, minkä jälkeen syyttäjällä on viikko aikaa vastata.

Asianajajat vaativat jutun mitätöimistä

– Aivan kuten istuva presidentti on täysin immuuni mille tahansa rikosprosessille, niin on myös presidentti Trump tulevana presidenttinä, Trumpin asianajajat Todd Blanche ja Emil Bove sanoivat NBC Newsin mukaan keskiviikkona.

Tuomioistuin: syyllinen 34 syytekohtaan

Juttua on puitu New Yorkin osavaltion tuomioistuimessa, joka on katsonut Trumpin syylliseksi yhteensä 34 syytekohtaan.