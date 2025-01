Trumpin lupaus voi syöstä Yhdysvallat hintakaaokseen – ruokakaupassa voi hämmästyä jo nyt

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump aikoo aloittaa miljoonien laittomien siirtolaisten massakarkotukset ensimmäisenä työpäivänään. Trump vannoo virkavalansa maanantaina ja moni amerikkalainen toivoo, että karkotuksen lisäksi Trumpin korkeat tuontitullit rauhoittaisivat inflaatiota. Asiantuntijat varoittavat päinvastaisista seurauksista.

John Ahern ei tarvitse pipoa, sillä päätä lämmittää Trump-lippalakki. Ahern on kotoisin New Yorkin Long Islandilta eikä malta odottaa Trumpin toista kautta.

– Olen erittäin innoissani. Se on hyvä asia Yhdysvalloille ja koko maailmalle! Viimeisen neljän vuoden aikana tänne on tullut laittomasti ainakin 10 miljoonaa ihmistä. Se rasittaa talouttamme, amerikkalaiset joutuvat maksumiehiksi. Valitettavasti meidän pitää lähettää heidät pois, Ahern sanoo MTV Uutisille.

Tarkkaa laittomien siirtolaisten määrää on vaikea arvioida, mutta Center of Migration Studies -tutkimuslaitoksen mukaan Yhdysvalloissa olevien paperittomien määrä nousi viime vuonna lähes 12 miljoonaan. Pew Research Center arvioi samanlaisia lukemia. Trump ja tukijat uskovat kuitenkin, että määrä on suurempi.

Presidentti Joe Bidenin kaudella rajanylitykset nousivat historiallisen korkeaksi ja Trump onkin luvannut aloittaa laittomien massakarkotukset ensimmäisenä työpäivänään.

Trump-kannattaja ei usko asiantuntijoita

Trumpin vaalikampanjan ydin oli lupaus inflaation rajoittamisesta muun muassa alentamalla korkeita ruoan hintoja. Trump on väläyttänyt kotimaisen polttoainetuotannon lisäämistä kustannuksien alentamiseksi, mutta asiantuntijat muistuttavat, että Yhdysvallat tuottaa jo nyt ennätysmäärän öljyä.

Trump uskoo myös massakarkotuksien auttavan. Maatalousekonomistit varoittavat, että ilman maatilojen halpaa työvoimaa, hinnat nousevat entisestään.

– Lehmät pitää lypsää päivittäin ja maatiloilla nojataan vahvasti maahanmuuttajien työvoimaan. Se, että menettäisimme merkittävän osa työvoimasta juuri kun mansikat, kirsikat ja vihannekset pitäisi poimia, niin se huolestuttaa kovasti maatiloilla, professori David. P. Anderson kertoo Texas A&M yliopistosta.

Trumpi tukija Ahern ei jaa ekonomistien huolia.

– En ole vakuuttunut siitä.

Miksi et?

– Koska en usko, että niin moni paperiton oikeasti työskentelee maatiloilla, Ahern sanoo.

"Helpommin sanottu kuin tehty"

Trump voitti vaalit, koska amerikkalaiset kokivat, että hän hoitaa talouden ja maahanmuuton demokraatteja paremmin. Massakarkotuksien lisäksi Trump on luvannut korkeat tuontitullit monille ulkomailta tuoduille tuotteille. Trumpin tukijat uskovat uudistuksien helpottavan inflaatiota, ekonomistit epäilevät.

– Se on helpommin sanottu kuin tehty. Vaalikampanjaretoriikka saattaa olla erilaista kuin realiteetit. Liuta tuontitulleja ja muiden maiden vastatullit tuskin auttavat kuluttajia, Anderson sanoo.

Time-lehden haastattelussa joulukuussa Trump myönsi, että hintojen laskeminen voikin olla vaikeaa, kun hinnat ovat olleet korkealla jo niin pitkään. Esimerkiksi New Yorkissa tusina kananmunia voi maksaa jopa 10 dollaria. Kalleimmat ovat luomutuotteita. Tusina häkkivapaiden kanojen munia myydään yli 9 dollarilla.

Yhdysvaltain maatalousministeriön arvion mukaan keskimäärin tusina kananmunia maksaa New Yorkissa yli 6 dollaria. Kananmunien hintaa nostaa inflaation lisäksi lintuinfluenssa.