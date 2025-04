Trumpin fanituotteista paljastui nolo asia

Myyjä heitti, että Trumpin fanituotteet olisi valmistettu Valkoisen talon kellarissa. Todellisuus on toinen.

Kun rekisteröityy Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kampanjatapahtumaan Michiganissa, vahvistusviesti lupaa, että "America is winning again" eli Amerikka voittaa jälleen.

Kannatuskyselyiden mukaan enemmistö amerikkalaisista kokee toisin, mutta se ei tukijoita häiritse. Lisäten, jos kannatuskyselyihin on uskominen, amerikkalaisten luotto talouteen on romahtanut kolmessa kuukaudessa.

Modernista historiasta on vaikea löytää toista Yhdysvaltain presidenttiä, jolla olisi ollut kannatuksissa yhtä huono ja dramaattinen alku kuin Trumpin toisella kaudella.

Trump lupasi ruoan hinnan alentamista, mutta sen sijaan hän on keskittynyt tuontitulleihin ja kauppasotaan, ja kananmunat maksavat amerikkalaisten mielestä yhä liikaa.

Michiganin pikkukaupungissa Warrenissa soi kuitenkin tanssimusiikki ja Trumpin kannattajat ovat hyvällä tuulella. He eivät usko kyselyihin.

– Pidän hänen aikaansaannoksistaan tähän mennessä. Tuontitullien seurauksia odotan muiden mukana. Toivon, että ne ovat lopulta positiivinen juttu, mutta hermostuttaa kuulla niistä niin paljon negatiivista. Uskon, että hän teki oikein, Trumpin tukija, Leigh Mastracci kertoo.

Toivotko, että Trump olisi tehnyt jotain toisin?

– En mitään. Pidän siitä, miten hän hoiti maahanmuuttajien massakarkotukset, pidän kaikesta. Trump on vahva, tukija Adrian Robinson vastaa.

Trump on hallinnut sata päivää, toista kautta on reilut 1 300 päivää jäljellä. Kannatuskyselyiden mukaan enemmistölle amerikkalaisista kuluvat kuukaudet ovat olleet liikaa, mutta Trumpin ydinkannattajat eivät malta odottaa seuraavia askelia.

He korostavat, että Trump on vain toteuttanut vaalilupauksiaan. Osa myöntää, että kauppasota hermostuttaa, mutta he uskovat, että Trump tietää, mitä hän tekee.

Trump-tuotteet pääosin Kiinasta

Trumpin äärimmäisen korkeat Kiina-tullit kuitenkin puhututtavat tukijoiden keskuudessa, sillä myös Trumpin fanituotteet saattavat nähdä hintojen nousun. Tutkin Trump-tuotteita myyvien kauppiaiden tarjontaa ja suurin osa tuotteista oli valmistettu Kiinassa.

– Missä luulet, että tämä on tehty, kysyn kauppiaan Trump-hattua pidellen.

Tällaisia Trump-fanituotteita oli kaupan.

– Valkoisen talon kellarissa, heittää Clintoniksi esittäytyvä myyjä.

– Nämä ovat ainoita, joihin Trump on itse koskenut, hän jatkaa.

Katsotaanpas. Suunniteltu USA:ssa, mutta pienen tuoteselosteen takana lukee, että valmistettu Kiinassa.

Myyjää ja ympärillä olevia Trumpin tukijoita naurattaa, mutta tällekin Trumpin tukijalta löytyy selitys.

– Trumpilla ei ole ollut tarpeeksi aikaa viimeistellä tätä siirtymää, sanoo Clinton.

Viereisessä kojussa myydään jo Trump 2028 -hattuja. Perustuslaki rajoittaa Yhdysvaltain presidentin kaudet kahteen, mutta spekulaatiota käydään siitä, miten Trump voisi yrittää lain kiertää.

Lue lisää: