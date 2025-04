MTV Kanadassa: Trumpin lisätullit voivat kaataa koko kaupungin – "Pelottavaa, että yksi ihminen voi saada tämän aikaiseksi"

Presidentti Donald Trumpin toisen kauden ensimmäiset kuukaudet ovat olleet erityisen dramaattisia naapurimaalle Kanadalle, jota Trump uhkaa autoteollisuuden lisätulleilla.

Voimassaolevien autojen tuontitullien lisäksi 25 prosentin lisätulli koskisi Kanadassa valmistettuja auton osia, mikä voisi toteutuessaan kaataa Kanadassa kokonaisen kaupungin.

Kanadalainen Christina Grossi on työskennellyt autonvalmistaja Fordille 25 vuotta.

Trumpin ensimmäiset sata päivää ovat olleet Grossille äärimmäisen stressaavat.

– Minusta on naurettavaa, että hän sanoo palauttavansa työpaikat, sillä Fordin autotehdas on ollut täällä 120 vuotta! Autoteollisuus on iso osa paikallista kulttuuria, symboloi koko Windsorin kaupunkia. Nämä ovat meidän työpaikkojamme, joiden vuoksi olemme tehneet kovasti töitä ja olemme ylpeitä työstämme, tehdastyöntekijä Grossi kertoo MTV Uutisille.

John D'Agnolo kuvailee MTV Uutisille Trumpin tullien tuhoisia vaikutuksia.

Detroitin joen toisella puolella sijaitseva Kanadan Windsor nojaa vahvasti autoteollisuuteen. Autotehtaiden työntekijöiden ammattiliiton Unifor Local200:n puheenjohtajan John D’Agnolon mukaan Trumpin lisätullit tuhoaisivat kaupungin.

– Se tuhoaisi kaiken, jos autoteollisuus joutuisi lähtemään. Meillä on kaikki munat ikään kuin yhdessä korissa tässä kaupungissa, D’Agnolo muistuttaa.

Ford on valmistanut osia autoihinsa Windsorissa jo yli 120 vuotta.

Windsorissa rakennetaan muun muassa suositun Ford F-150 -lava-auton moottoreita. D’Agnolo korostaa, etteivät pelkästään tehtaat kärsi lisätulleista, vaan myös autojen ostajat kummallakin puolella rajaa.

– Jos hän oikeasti toteuttaa tullit, kukaan ei raaski ostaa näitä autoja ja työntekijät joutuvat työttömyysjonoon sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Tämä on pelottavaa, että yksi ihminen voi saada tämän aikaiseksi, D’Agnolo sanoo.

Lievennykset toiveena

Trump sanoi tuoreessa The Atlantic -lehden haastattelussa johtavansa Yhdysvaltain lisäksi koko maailmaa. 25 prosentin lisätullien pitäisi astua voimaan viikonloppuna ja Trump on sanonut mahdollisesti myös korottavansa niitä.

Trumpin kannatus kotimaassa on poikkeuksellisen matalalla. Useat mielipidemittaukset osoittavat, että Trumpin suosio on niin alhaista, ettei vastaavaa ole nähty Yhdysvalloissa yhdelläkään presidentillä 70–80 vuoteen tässä vaiheessa kautta. Kyselyjen mukaan myös amerikkalaiset ovat huolissaan kauppasodasta.

Trump saattaakin pehmentää jyrkimpiä aikeitaan 100 päivän merkkipaalulla. Trump järjestää kannattajatapahtuman Michiganissa 100 päivän saavutuksistaan vain puolen tunnin ajomatkan päästä Windsorista ensi yönä Suomen aikaa.