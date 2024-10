MTV Meksikon rajalla: Trump uhkaa paperittomia vankileireillä ja massakarkoituksilla, vastustajat kauhuissaan

Donald Trumpin tukijalle Doug Parksille Meksikon rajan sulkeminen on yksi vaalien tärkeimmistä asioista.

– Trumpin pitäisi pystyä viimeistelemään Meksikon muuriprojekti, joka lopettaa rajan ylitykset. Heidän tulonsa on lopetettava, Parks sanoo MTV Uutisille.

Osa demokraateistakin tukee tiukempia rajatoimia

Arizonan ja Meksikon välillä on monin paikoin korkeaa raja-aitaa, mutta myös täällä laittomia maahantulijoita on ollut viime vuosina ennätysmäärä.

Laittomalla siirtolaisuudella on ollut vaikutuksia myös New Yorkiin ja muihin demokraattien alueisiin ja osa demokraateista tukee tiukempia rajatoimia.

– Trump on ainoa poliitikko minun elinaikanani, joka oikeasti toteuttaa tai ainakin yrittää toteuttaa asiat, jotka hän sanoo tekevänsä, Parks sanoo.

Harrisin tukija huolissaan vaalipäivästä

Trump väittää ilman todisteita, että laittomat siirtolaiset äänestäisivät Yhdysvaltain vaaleissa. Trump on myös luvannut tehdä turvapaikanhakemisesta vaikeampaa.

Kamala Harrisin tukija Susan Ontiveros on Trumpin maahanmuuttajaretoriikasta kauhuissaan.

– Hän väittää uskovansa, että kaikki tänne etelärajan kautta tulevat ovat raiskaajia, murhaajia ja huumeidenkäyttäjiä. Minä olen työskennellyt monen maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan kanssa, eivät he ole raiskaajia, murhaajia tai nistejä. He ovat kilttejä ihmisiä ja tulevat tänne, koska he kärsivät kotimaassaan, Ontiveros sanoo.