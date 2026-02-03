Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt lakiesityksen, jolla liittovaltion osittainen sulku saadaan päättymään.
Republikaanienemmistöinen edustajainhuone hyväksyi lakiesityksen niukasti äänin 217–214.
Presidentti Donald Trumpin odotetaan hyväksyvän lakiesityksen allekirjoituksellaan pikimmiten.
Liittovaltion osittainen sulku alkoi Suomen aikaa lauantaiaamuna.
Sulkuun johtaneen budjettikiistan taustalla oli sisäisen turvallisuuden ministeriön DHS:n rahoitus.
Demokraatit ovat kritisoineet ministeriön alaisten maahanmuuttoviranomaisten toimintaa. Kohua on herättänyt etenkin tapaukset tammikuulta, joissa maahanmuuttoviranomaiset ampuivat kadulla tammikuussa kaksi Yhdysvaltain kansalaista.
Sisäisen turvallisuuden ministeriön rahoitus irrotettiin nyt hyväksytystä budjettipaketista. Lakiesityksessä DHS:lle annettiin lisärahoitusta kahden viikon ajalle, jonka aikana kongressissa on tarkoitus neuvotella maahanmuuttoviranomaisten toiminnan muutoksista.
Edustajainhuoneen tiistaisessa äänestyksessä puoluerajat ylittäneiden joukossa oli sekä republikaani- että demokraattiedustajia.
Esitystä vastaan äänestäneet republikaanit olivat vastustaneet demokraattien ajamia uudistuksia DHS:n alaisten maahanmuuttoviranomaisten toimintaan.