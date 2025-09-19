Trump joutui poikkeamaan reitiltä ja vaihtamaan helikopteria matkalla Stanstediin, kertoo BBC.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen vaimonsa Melanian Marine One -helikopteri joutui laskeutumaan Lutonin lentokentälle, kun presidenttipari oli päättämässä valtiovierailuaan Britanniassa.

Trumpit olivat matkalla pääministerin maaseutuasunnolta Lontoon Stanstedin lentokentälle, kertoo Newsweek.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kertoi, että kopteri laskeutui "pienen hydraulisen ongelman vuoksi" paikalliselle lentokentälle.

Leavitt sanoi, että päätös tehtiin varovaisuussyistä ja lisäsi, että presidenttipari nousi turvallisesti tukikopteriin, jolla he suuntasivat päämääräänsä. He saapuivat Stanstedin lentoasemalle noin 20 minuuttia myöhässä.

Pelastuspalveluita nähtiin Lutonin lentokentällä laskeutumisen jälkeen.

Trump oli käyttänyt helikopteria siirtyessään paikasta toiseen valtiovierailunsa aikana. Trumpit jatkoivat myöhemmin Air Force One -koneella kohti Yhdysvaltoja.

