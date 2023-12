Trumpin ex-asianajaja Giuliani määrättiin maksamaan 148 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset vaalivilppivalheistaan

Valamiehistö on määrännyt Donald Trumpin entisen asianajajan Rudy Giulianin maksamaan 148 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia kunnianloukkausten vuoksi. Giuliani oli väittänyt valheellisesti, että kaksi georgialaista vaalityöntekijää olisi osallistunut vaalipetokseen.

Valheet johtivat rasistisiin uhkauksiin

– Meillä on vielä tehtävää. Rudy Giuliani ei ollut ainoa, joka levitti valheita meistä, ja muutkin on saatava vastuuseen, Freeman sanoi.

Giuliani aikoo valittaa päätöksestä

Oikeudelliset ongelmat kasautuneet

Kunnianloukkausoikeudenkäynti on vain yksi oikeusjutuista, joita Giuliania vastaan on nostettu. Hän on muun muassa Trumpin ja muiden ex-presidentin lähipiiriin kuuluneiden kanssa syytettynä Georgiassa vaalihäirintään liittyvien syytteiden vuoksi.