Kamala Harris: En aio tavata Putinia ilman Ukrainaa

Republikaanien presidenttiehdokas, entinen presidentti Donald Trump on väittänyt, että neuvottelisi Putinin kanssa nopeasti rauhansopimuksen, mikäli hänestä tulisi presidentti. Trump on myös kritisoinut Yhdysvaltojen Ukrainalle antamaa valtavaa sotilaallista ja taloudellista apua.



Harris toisti haastattelussa aiempaa kritiikkiään Trumpin Ukraina-politiikasta, jota hän on väittänyt antautumiseksi Venäjän vuonna 2022 käynnistämän hyökkäyssodan tavoitteille.



– Jos Donald Trump olisi ollut presidentti (Venäjän hyökätessä), Putin olisi nyt vallassa Kiovassa. Trump väittää, että hän voisi lopettaa sodan yhdessä päivässä. Tiedätkö, mistä siinä on kyse? Antautumisesta, Harris sanoi.