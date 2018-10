Trumpilla on syytä olla huolissaan: Presidenttiura voi olla vaarassa, jos demokraatit voittavat välivaalit – tästä on kyse

Kahden Trump-vuoden jälkeen demokraattiäänestäjät ovat saamassa tarpeekseen. Pew-instituutin mukaan äänestäjiksi on ilmoittautunut yli 80 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten, ja se saattaa merkitä äänivyöryä etenkin edustajainhuoneen vaalissa, jossa kaikki 435 paikkaa ovat jaossa.

Republikaanienemmistö on ollut vaatimaton mutta riittävä 23 paikalla. New York Times -lehden laskelmien mukaan 48 paikkaa voi nyt muuttaa väriä ja niistä 41 on republikaanien.